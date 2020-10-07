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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:13:52 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,72 artışla 27.971,36 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,11 yükselişle 3.398,33 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kazançla 11.278,78 puandan işlem görmeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik destek paketi ile ilgili çalışmaları 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Trump'ın dün hava yolu şirketleri ile diğer ekonomik destek tedbirlerine ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar etkili oldu.

Trump, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı. Bunların ikisi de CARES yasasında kullanılmayan fonlarla ödenecek." ifadelerini kullandı.

Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1.200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.

Öte yandan, analistler, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları takip edeceğini belirtti.

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