New York borsası yükselişle açıldı
WASHINGTON (AA) - New York borsası, ekonomik normalleşmeye ilişkin iyimserlikle güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,4 yükselişle 25.347 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.019 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 artışla 9.353 puandan işlem görmeye başladı.
Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle yükselişini sürdürdü.