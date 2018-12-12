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New York borsası karışık seyretti

12 Aralık 2018 Çarşamba 00:42
New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat liderler arasında kameralar önünde bütçe ve duvar tartışmasının etkisiyle karışık seyretti.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,22 azalışla 24.370,24 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 2.636,78 puana geriledi. Öte yandan, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kazançla 7.031,83 puana çıktı.

Endekslerin yönü üzerinde ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların Senato lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi arasında Oval Ofis'te yaşanan "Meksika sınırına duvar tartışması" etkili oldu.

Trump, Meksika sınırına duvar örülmesi için Kongreden talep ettiği bütçenin ayrılmaması durumunda "hükümetin kapanabileceği" uyarısında bulundu.Trump ile görüşmelerinde sınıra duvar örülmesi konusuna değinen Pelosi, "Amerikalıların Trump yüzünden hükümetin kapanmasını istemediğini" dile getirince ortam bir anda gerildi.

Pelosi'nin sözünü kesen Trump, bütçe tasarısının geçmemesi ve hükümetin kapanması durumunda bunun Demokratların kabahati olacağını savundu.

Analistler, piyasaların haftanın geri kalanında ABD ile Çin arasındaki müzakereler açısından önem taşıyan Huawei tutuklamasına ilişkin haberleri fiyatlayacağına işaret ediyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 00:42
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