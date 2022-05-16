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Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 23:42:00 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle bitirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 32.223,42 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 10,39 azalışla 4.008,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 kayıpla 11.662,79 puana indi.

Artan enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle yeni haftanın açılışında düşüş gösteren endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağına yönelik beklentiler, Çin'de Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin devam eden belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

Diğer yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, mayısta eksi 11,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirtti.

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