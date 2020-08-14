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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:08:34 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 kayıpla 27.815,19 puandan ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.369 puandan işlem gördü.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,09 artışla 11.052,88 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, beklentilerin altında gelen temmuz ayına ilişkin perakende satış verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşvik paketi müzakerelerindeki belirsizlik etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1,2 artarak piyasa beklentilerinin altında bir yükseliş kaydetti. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ve haziran aylarında yakaladığı yükseliş eğilimini koruyan ancak artış hızında yavaşlama görülen veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların temmuzda yüzde 1,9 artması yönündeydi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik teşvik paketi müzakerelerinin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, görüşmelerin çıkmazda olduğuna ilişkin yapılan açıklamalar teşvik paketinde anlaşma sağlanamayacağına dair endişeleri artırdı.

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