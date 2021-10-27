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Ekonomi New York borsası günü yükselişle kapattı
Ekonomi

New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası, günü hafif çıkışla bitirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artışla 35.756,88 puana çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 00:26:00 -
New York borsası günü yükselişle kapattı

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 4.574,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 artışla 15.235,7 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor tazelerken, piyasalardaki pozitif seyirde şirketlerin beklenenden iyi gelmeye devam eden üçüncü çeyrek bilançoları etkili oldu.

ABD'de şirketlerin finansal sonuçları açıklanmaya devam ederken, 3M, UPS ve General Electric gibi şirketler de temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde kar açıkladı.

Makroekonomik tarafta da ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde aylık bazda 4 puan artışla 113,8 seviyesine çıkarak beklentilerin aksine toparlanma gösterdi.

Ülkede yeni konut satışları ise eylülde aylık bazda yüzde 14 artışla 800 bine çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,8 artarak rekor seviyedeki yükselişini korudu.

Öte yandan ABD Kongresindeki Demokratlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal harcama planı üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı.

Ayrıca Senato Demokratlarının milyarderlerin sahip oldukları varlıklar üzerinden vergilendirme önerisini getirmeye hazırlandığı aktarıldı.

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