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Ekonomi New York borsası günü yükselişle kapattı
Ekonomi

New York borsası günü yükselişle kapattı

New York borsası, günü yükselişle bitirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,56 artışla 35.457,31 puana yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 01:39:00 -
New York borsası günü yükselişle kapattı

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artarak 4.520,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 yükselişle 15.129,1 puana çıktı.

ABD'de devam eden bilanço dönemi piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Finansal sonuçlarını bugün açıklayan şirketlerden ABD'li ilaç firması Johnson & Johnson, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışlarının yüzde 10,7 artarak 23,3 milyara ulaştığını duyurdu. Şirket, üçüncü çeyrekte 502 milyon dolarlık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sattığını bildirdi.

Procter & Gamble da temmuz-eylül döneminde satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 20,3 milyar dolara çıktığını açıkladı.

FactSet verilerine göre, bugün itibarıyla finansal sonuçlarını açıklayan S&P 500 şirketlerinin yüzde 82'si piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Analistler, açıklanan bilançolarda Kovid-19 salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını ne derece etkilediğinin anlaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Öte yandan ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı. ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, son 24 saat içinde 64 bin dolar seviyesinin üstünü gördü ve nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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