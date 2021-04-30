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Ekonomi New York borsası günü yükselişle bitirdi
Ekonomi

New York borsası günü yükselişle bitirdi

New York borsası, iyi gelen ekonomik verilerin ardından günü yükselişle bitirdi. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,71 artarak 34.060,36 puana yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 03:21:00 -
New York borsası günü yükselişle bitirdi

S&P 500 endeksi yüzde 0,68 artışla 4.211,69 puanlık rekor seviyeye yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kazançla 14.082,55 puana tırmandı.

Endeksler, iyi gelen ekonomik veriler ve ABD'li teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolarının ardından gün boyu pozitif seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Nisan ile biten haftada 553 bine gerileyerek düşüş göstermeye devam etti.

ABD'nin büyük teknoloji şirketleri bilançolarını açıklamayı sürdürürken, Apple ve Facebook dün bu yılın ilk çeyreğinde gelirlerinin arttığını duyurmuştu.

Buna göre, Apple'ın geliri, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 89,6 milyar dolara ulaşırken, Facebook'un geliri yüzde 48 yükselişle 26,2 milyar dolara çıktı.

Piyasaların yakından takip ettiği ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün tırmanışa geçerek yüzde 1,68'e kadar yükseldi.

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