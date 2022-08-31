New York borsası günü düşüşle kapattı

New York borsası günü düşüşle bitirdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 280 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,88 azalışla 31.510,43 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalarak 3.955,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kayıpla 11.816,20 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin neden olduğu endişeyle endeksler, negatif bir seyir izlemeye devam etti.

Fed yetkililerinden gelen "şahin" mesajlar yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, "Fed'in faiz oranını yüzde 4'ün üzerine çıkarması ve enflasyonun hedefe çekilmesi için bir süre orada tutmasının gerekeceğini" belirtti. Mester, bankanın faiz oranlarını gelecek yıl düşüreceğini öngörmediğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali yüzde 72,5'e çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı ağustos ayında 132 bin kişilik artış gösterdi. Ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin arttığı bir dönemde yavaşlama gösteren özel sektör istihdamı, temmuz ayında 270 bin kişi artmıştı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin yatırımcılar tarafından beklendiğini, söz konusu verinin para politikasının seyri açısından önem taşıdığını belirtti.