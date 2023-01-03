  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek

Son dakika: Optimar araştırma başkanı Hilmi Daşdemir az önce açıkladı! İşte en son yapılan anket sonuçları

Bir gün Kemal bir gün Meral! Batılılarla görüşme var açıklama yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli zam oranını açıkladı

Emekli olacak memurlar aman dikkat! Sakın o tarihe kadar dilekçenizi vermeyin...

Loading çocuklarım Loading! Kılıçdaroğlu’nun 27 yıllık yatırımı tuttu

'Krediyle ev almak haram mı?' sorusuna Mustafa Karataş'tan dikkat çeken cevap: Maalesef...

Gram altın rekora doymuyor! FOMC tutanakları ortaya çıktı

Türkiye’nin savunma sanayisi dışa bağımlıydı şimdi rekor kırar hale geldi! İhracatta tarihi artış

Dünyada bir ilk olacak! Akıncı, yerli ve milli radar ile geliyor
Ekonomi New York borsası güne yükselişle başladı
Ekonomi

New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası bu yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 18:07:00 -
New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası bu yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artarak 33.148,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 3.853,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kazançla 10.562,06 puana çıktı.

Geçen yıl 2008'den bu yana en kötü yılını geride bırakan Amerikan borsası, 2023'ün ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Bu hafta veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığına işaret eden analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında ise bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin olası ip uçlarının aranacağını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23