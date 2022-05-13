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Ekonomi New York borsası güne yükselişle başladı
Ekonomi

New York borsası güne yükselişle başladı

New York borsası, cuma gününe yükselişle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:35:00 -
New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,79 artarak 31.981,21 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artışla 3.974,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kazançla 11.550,22 puana çıktı.

Yüksek enflasyon ve büyümeye dair endişelerin devam etmesine rağmen endeksler, haftanın son işlem gününün açılışında yukarı yönlü bir seyir izliyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından dün beklentilerin üzerinde artış kaydeden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıların süreceğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesinin uygun olacağını yinelerken, "Faiz oranlarını biraz daha erken yükseltmemiz muhtemelen bizim için daha iyi olurdu." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Powell, ekonomide resesyona neden olmadan enflasyonu düşüren bir yumuşak inişin kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,82 ile 2 haftanın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün yüzde 2,93 seviyesine tırmandı.

Öte yandan, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmasının ardından Twitter'ın hisseleri yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Riskli varlıklardan kaçış sürecinde kripto para piyasasındaki gelişmeler de piyasaların odağında bulunurken, dün 25 bin dolar seviyelerine kadar inen Bitcoin'in fiyatı bugün yeniden 30 bin doların üstüne çıktı.

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