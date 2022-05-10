New York borsası güne yükselişle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,43 artarak 32.708,42 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,89 artışla 4.066,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kazançla 11.919,83 puana çıktı.

Jeopolitik riskler ve Çin'de salgın tedbirleri devam ederken oluşan yüksek faiz ortamının ekonomik büyümeye zarar vereceği endişeleriyle dün sert düşüş yaşayan endeksler, bugün açılışta toparlanma gösterdi.

Artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecinin daha da sertleşmek zorunda kalacağına dair tartışmalar gündemin odağına yerleşirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları, enflasyonla mücadele kapsamında Banka'nın sınırlarının anlaşılması açısından önem kazandı.

New York Fed Başkanı John Williams, Banka'nın bu yıl federal fon oranını daha normal seviyelere getirmek için süratle hareket edeceğini belirtirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, iki toplantıda daha 50 baz puanlık faiz artışı için rahat olduğunu, enflasyonu düşürmek için faizlerin hızla yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonu kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapacaklarını aktararak, faiz oranında nötr seviyeye gelindiğinde enflasyon düzeyine bağlı olarak ekonominin frenlenmesinin gerekip gerekmediğine karar verebileceklerini kaydetti.

Tahvil piyasalarından çıkışların hızlanmasıyla dün yüzde 3,21 ile Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise bugün yüzde 2,97'ye geriledi.

Analistler, piyasalardaki toparlanmaya rağmen yükselen enflasyon ve zorlu büyüme görünümü zemininde para politikasındaki agresif sıkılaşmanın etkileri konusunda yatırımcıların endişelerinin sürdüğünü ifade etti.