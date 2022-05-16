New York borsası güne düşüşle başladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalışla 32.139,46 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalarak 4.011,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 11.729,97 puana indi.

Artan enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle endeksler, yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi, ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı ve ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına neden olmuştu.

Bu durum, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin devam eden belirsizliklerle birleşince yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışı hızlanmıştı.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelmesi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, 5 haftalık yükselişin ardından geçen hafta düşüşe geçti ve yüzde 2,90 seviyesinde dengelendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, New York Fed Bankası Başkanı John Williams, gelecek toplantılarda 50 baz puanlık faiz artırımının mantıklı olduğunu, 2023'te enflasyonun biraz daha aşağı inmesini beklediğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, mayısta eksi 11,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.

Analistler, yeni haftada Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.