  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 00:59:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,89 azalarak 34.715,39 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,10 azalışla 4.482,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kayıpla 14.154 puana indi.

Güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

Enflasyon kaygıları, para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri ve yüksek seviyelerdeki tahvil faizleri piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.

Hafta ortasında yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,80 seviyelerine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Omicron varyantının etkisiyle 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin artarak 286 bine yükseldi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ocakta piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstererek 23,2 seviyesine çıktı.

Ülkede ikinci el konut satışları ise Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 4,6 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay