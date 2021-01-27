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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 30.937,04 puana geriledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 01:47:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 30.937,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 3.849,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 13.626,07 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve salgınla mücadeleye yönelik yeni ekonomik destek paketine dair belirsizlik piyasalar üzerinde etkili oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 100 milyonu aşarken, vaka artışı salgınının oluşturduğu belirsizliği ve ekonomik görünüme ilişkin endişeleri artırdı.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni destek paketi beklentileri piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi Cumhuriyetçilerden henüz destek bulamadı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, Senatodan aldığı onayın ardından yemin ederek görevine başladı.

Bakanlık çalışanlarına yönelik mektup kaleme alan Yellen, salgının ekonomide büyük bir yıkıma yol açtığını belirterek ülkenin salgının yanı sıra iklim krizi, sistemik ırkçılık krizi ve ekonomik kriz ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yellen, ekonominin sadece kitaplarda yer alan bir kavram olmadığını vurgulayarak ekonomi politikasının toplumu iyileştirebilecek güçlü bir araç olduğuna inandığını kaydetti.

Ayrıca ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 2,2 puan artarak 89,3 seviyesine çıktı ve beklentilerin biraz üzerinde iyileşme gösterdi.

ABD'de General Electric ile Johnson and Johnson gibi şirketlerin salı günü açıklanan bilançoları da piyasalardaki hareketi etkiledi.

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