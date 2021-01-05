New York borsası düşüşle kapandı
WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 azalışla 12.698,45 puana indi.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeler etkili oldu.