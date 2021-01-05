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Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 00:37:50 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 azalışla 12.698,45 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeler etkili oldu.

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