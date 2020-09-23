  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı
Ekonomi

New York borsası düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 23:19:34 -
New York borsası düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,92 azalışla 26.763,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,38 kayıpla 3.236,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 azalışla 10.632,99 puana düştü.

New York borsasında endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Netflix'in hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, Microsoft ve Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ü aşkın düşüş gösterdi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 0,4 puanlık artışla 53,5 değerine çıktı ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Hizmet sektörü PMI ise eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla 54,6'ya geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Gündem

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretler..
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı FOX’un dizisi Bay Yanlış’ta koronavirüs paniği yaşandı.
Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!
Gündem

Rus kanalı Trump’ı fena ti’ye aldı: İşin hazır!

Russia Today (RT) kanalı Kasım ayında ABD’de yapılacak Başkanlık seçimleri öncesi ilginç bir video yayınladı. Kanal ABD Başkanı Donald Trump..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı