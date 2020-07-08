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Spor

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,51 azalışla 25.889,84 puana geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 00:19:00 -
New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 1,04 kayıpla 3.146,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 azalışla 10.343,89 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 133 bin 644'e yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, Financial Times'a verdiği röportajda, Kovid-19 vakaları artmaya devam ettikçe ABD ekonomisinin toparlanmasının "engebeli" olacağını belirtti.

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