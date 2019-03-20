New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, güne düşüşle başladı.20 Mart 2019 Çarşamba 16:39
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,24 azalışla 25.825,95 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 kayıpla 2.828,06 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 7.721,37 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olduğunu belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.
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