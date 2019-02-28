New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, ABD'de beklentilerden iyi gelen büyüme verisine karşın güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalışla 25.974,63 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 2.787,92 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 7.532,15 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti. Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 4. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 2,6 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti. Beklentiler, GSYH'nin yüzde 2,2 artış göstermesi yönündeydi.

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