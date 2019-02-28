0553 313 94 23

New York borsası düşüşle açıldı

28 Şubat 2019 Perşembe 17:36
New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, ABD'de beklentilerden iyi gelen büyüme verisine karşın güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalışla 25.974,63 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 2.787,92 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 7.532,15 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması, Hindistan ve Pakistan arasında artan gerilim, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlik ve Brexit endişeleri ile piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 4. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 2,6 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti. Beklentiler, GSYH'nin yüzde 2,2 artış göstermesi yönündeydi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:36
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’da öğrenci servisleri denetlendi
    1. Sungurlu’da öğrenci servisleri..
    2. PFDK'den Popov'a 2 maç ceza
    3. DTSO’da işletme yetkililerine mesleki..
    4. Bursa'da cinayet sanığına 18 yıl hapis..
    5. AB'den yalan haberle mücadele çağrısı
    6. 3600 ek gösterge için son dakika yeni..
    7. Kar ve tipi ulaşımı aksattı
    8. Baraja düşen araçta ölen iki kardeşin..
    9. Aileler dikkat! Bu oyun intihara sebep..
    10. Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli..
    11. Bu acıya yürek dayanmaz...
    12. Demirkol,AKSA Doğalgaz..
    13. Spor Bilimleri Fakültesi’nden üç..
    14. Dışişleri Bakanlığından Mali’ye..
    15. Kahta’da 28 Şubat Darbesine kınama
    16. "Tekrar rekabetin içinde yer alacağız"
    17. BAKKA Siber güvenlik uzmanı eğitiyor
    18. Mesut Üner, “Çatalca’da her kesimi..
    19. AK Parti’de meclis adayları ile..
    20. BM, Suriye raporunu açıkladı:..
    21. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    22. Şahin eşi ile birlikte hastaları..
    23. Türk iş adamının dolandırılması..
    24. Bakan Pakdemirli, Karabük’ün sera..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Keşmirliler çatılara ‘kızıl haç’ çiziyor
    27. Ebubekir Taşyürek: "Kartal’da 6 ayda..
    28. Türkiye’de yürütülen en büyük AB..
    29. AB'den Macaristan'a kampanya tepkisi
    30. ExxonMobil ve Qatar Petroleum Kıbrıs..
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    “Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar