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New York borsası düşüşle açıldı

20 Aralık 2018 Perşembe 17:53
New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,60 azalışla 23.184,67 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,47 kayıpla 2.495,31 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 6.613,60 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faiz artırmasına karşın, karar metni ve gelecek yıla ilişkin projeksiyonların güvercin tonda olmaması nedeniyle dün pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyrin bugüne de taşındığını belirtiyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:53
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

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