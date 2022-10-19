  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 17:33:00 -
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalarak 30.439,04 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 3.703,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,77 azalarak 10.689,31 puana indi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesiyle güne yükselişle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle negatif bir seyir izledi.

Enflasyon ve resesyon ikilemi gündemin odağında kalmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11'e kadar yükseldi.

Analistler, 3. çeyrek şirket bilançolarının takip edildiğini, yoğunlaşan şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini belirtti.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23