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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:55:44 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 24.474,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 2.945,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 9.280,60 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve son dönemde yeniden alevlenen ABD ve Çin arasındaki gerilimin piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

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