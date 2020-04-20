  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

2020-04-20 16:59:42 -
New York borsası düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.781,43 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 2.829,43 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 8.555,36 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, petrol fiyatlarındaki düşüş etkili oldu.

Küresel talepteki azalma nedeniyle petrol fiyatları gerilemeye devam ederken, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 5 azalışla 26,66 dolara düştü. ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 9,6 azalarak 22,63 dolardan alıcı buldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı