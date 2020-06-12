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New York, ABD'de Kovid-19'un bulaşma oranının en düşük olduğu eyalet oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 20:45:57 -
New York, ABD'de Kovid-19'un bulaşma oranının en düşük olduğu eyalet oldu

NEW YORK (AA) - New York Valisi Andrew Cuomo, ABD genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma oranının en düşük kaydedildiği eyaletin New York olduğunu açıkladı.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'ta koronavirüs vaka sayılarının, hastaneye başvuruların ve suni solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısının azalmaya devam ettiğini söyledi.

Normalleşmenin başladığı ABD'de birçok eyalette yeni vakaların sayısının rekor seviyede artmaya başladığına dikkati çeken Cuomo, ''Biz, ABD ve dünya genelinde kişi başına virüsün en hızlı yayıldığı eyalettik, şimdi ise ABD'de diğer eyaletlere göre enfeksiyon oranının en düşük olduğu eyaletiz.'' dedi.

Cuomo, New York'ta son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, nisan ayında ise günde yaklaşık 800 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Diğer eyaletlerde enfeksiyon oranının dramatik bir şekilde arttığına işaret eden Cuomo, normalleşme sürecinin aşamalı bir şekilde başlamasını ve önlemlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

New York'ta şimdiye kadar 402 binden fazla kişiye koronavirüs bulaşırken, 30 bin 741 kişi de virüs yüzünden hayatını kaybetti.

ABD'de genelinde ise Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, 2 milyon 99 binin üzerinde kişi enfekte olurken, 116 bin kişi de hayatını kaybetti.

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