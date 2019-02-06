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New Mexico Valisi'nden askerlere 'geri çekilin' emri

ABD'nin New Mexico eyaleti Valisi Michelle Lujan Grisham, ABD-Meksika sınırında bulunan askerlerin geri çekilmesi emrini verdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
New Mexico Valisi'nden askerlere 'geri çekilin' emri

Grisham, yaptığı açıklamada, New Mexico eyaletinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "felaket tellallığı" yaparak (sınıra konuşlandırılan) Ulusal Muhafız Birliği askerlerinin suistimal edilmesi eyleminde yer almayacağını söyledi.

New Mexico-Meksika sınırdaki çoğu askerin geri çekileceğini belirten Vali Grisham, bölgede çok az sayıda askerin kalacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) iki gün önce, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini açıklamıştı.

Pentagon, kasımda Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan akerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:59
  1. ABD'nin New Mexico eyaleti Valisi Michelle Lujan Grisham

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