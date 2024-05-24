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Spor Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa coşkusu
Spor

Nevzat Demir Tesisleri'nde kupa coşkusu

Yeniakit Publisher
2024-05-24 08:36:00 -

Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı 11. kez müzesine götüren Beşiktaş'ın taraftarları Nevzat Demir Tesisleri'nde şampiyonluğu kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğü ile beraber taraftarlar soluğu Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde aldı. Burada coşkulu bir şekilde takımlarını karşılayan taraftarlar kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

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