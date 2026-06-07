Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 15 şüpheli serbest

Olay, Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Narin Güran soruşturmasında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu M.B. ile yeğeni M.B.’nin de aralarında bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Olayın mahallede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Narin Güran soruşturmasında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu M.B.(16) ile yeğeni M.B.'nin (16) de aralarında olduğu 2 grup arasında tartışma çıktı.

Olayda Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeni ile M.A.K. (16), F.K. (17) ve F.K. (14) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan araştırmada, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait bir pompalı tüfek ve tüfeğe ait 19 fişek de ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4’ü çocuk 15 şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.