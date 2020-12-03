Nevzat Ayaz kimdir? | Nevzat Ayaz neden öldü?

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Pek çok kişi Ayaz'ın yaşamını yitirme sebebini araştırıyor. Peki, Nevzat Ayaz neden vefat etti?

Nevzat Ayaz neden öldü?

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Candan, Ayaz'ın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dr. Mustafa Candan, "22 Kasım'da hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Nevzat Ayaz kimdir?

Nevzat Ayaz 1930'da Çankırı'da dünyaya geldi. Lise eğitimini polis kolejinde gören Nevzat Ayaz 1953-1954 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ayaz, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde komiser muavini, komiser ve başkomiser olarak görev yaptı.

Ayaz, 1956 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Müdürlüğü'nde Komiser ve Başkomiser olarak çalışmıştır.

Nevzat Ayaz 1959 yılında Sinop Emniyet Müdürü olarak tayin edilmiştir. 1960 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 4. Şube Müdür Muavini ve 1961 yılında da 4. Şube Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1966 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Daire Başkanlığına ve 1969 yılında da Emniyet Genel Müdür Muavinliğine atanmıştır.

Nevzat Ayaz 1971-1972 yıllarında Balıkesir Emniyet Müdürü iken 1972 ‘de tekrar Emniyet Genel Müdür Muavinliği'ne getirilmiştir. 1975 yılında Zonguldak Valiliğine tayin edilmiş ve Zonguldak Valisi iken 4 Aralık 1979 tarihinde İstanbul Valiliği'ne atanmıştır.

Nevzat Ayaz 18 Ocak 1988 tarihinde İzmir Valiliği'ne atanmıştır. 2

0 Ekim 1991 Yılında yapılan Genel seçimlerde Doğru Yol Partisinden Milletvekili seçilerek 19. Dönem Çankırı Milletvekilliği ve Millî Savunma Bakanlığı yapmıştır.