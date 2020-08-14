Nevzat Arabacı Hakk’a yürüdü
12 Eylül darbesinde en ağır işkencelere maruz kalan, derin ilmi ve mücadeleci kişiliğiyle gönülleri fetheden Nevzat Arabacı, Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Haber Merkezi
Bir hafta önce koronavirüs teşhisi konan ve hastanede tedavi altına alınan Arabacı, 73 yaşındaydı. İslami hareketin öncülerinden, MTTB ve Akıncılar Derneği’nde de görev alan Arabacı, fikir ve mücadele adamıydı. Nevzat Arabacı’nın vefatı, İslami camiada büyük üzüntü oluşturdu. Arabacı’nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Konya’da Musalla Mezarlığına defnedildi.