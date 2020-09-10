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Aktüel NEVÜ, 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı aldı
Aktüel

NEVÜ, 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 16:48:49 -
NEVÜ, 2020-2021 güz dönemi için uzaktan öğretim kararı aldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), 2020-2021 akademik yılı güz döneminde derslerin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede, 2020-2021 akademik yılı güz döneminin 5 Ekim'de başlayacağı belirtilerek, hastalık tehdidinin devam etmesi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemi uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, kararda, Sağlık Bakanlığının görüşleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tavsiye kararları ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" ile Nevşehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının dikkate alındığı aktarıldı.

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