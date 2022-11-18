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Gündem Nevşin'in konuğu büyük çözümü buldu (!) ‘Yanlarından geçerken köpeklerden izin alınsın’
Gündem

Nevşin'in konuğu büyük çözümü buldu (!) ‘Yanlarından geçerken köpeklerden izin alınsın’

Köpek eğitmeni Çağrı Aracı, konuk olduğu Nevşin Mengü'nün kanalında akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı. Aracı ‘Yanlarından geçerken köpeklerden izin alınsın’ dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 13:43:00 -

Köpek eğitmeni Çağrı Aracı, Nevşin Mengü'nün canlı yayın konuğu oldu. Son dönemde artan başıboş köpek saldırılarıyla ilgili konuşan Aracı, ilginç bir çözüm önerisinde bulundu.

"Köpeklerden izin alma yöntemleri var"

İnsanların köpeğin yanından geçerken bir 'izin alma yöntemi' olması gerektiğini söyleyen Aracı, şu ifadeleri kullandı:

“Köpekle göz göze geldiğinizde takip edebileceğiniz birkaç hareket sırası var. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Karşıdan karşıya geçerken yaptığımız basit bir hareket var değil mi? Sağımıza solumuza bakıyoruz sonra karşıya geçiyoruz. Nasıl bu basit bir trafik iletişim kuralıyken, köpekleri de araba gibi düşünelim. Karşılaştığımız bir köpeğin bize saldırma ihtimalini yüzde 90 engelleyebiliriz.”

Açıklaması tepki çekti

Aracı’nın bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

5
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Yorumlar

erdal

sen öylemi yapıyorsun  

Misafir

Bi dk bi dk bundan mı sokaktaki den mi izin alacağız
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