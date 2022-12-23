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Siyaset Nevşin'i de sonunda patlattılar: Mabadımdan uydurmuyorum
Siyaset

Nevşin'i de sonunda patlattılar: Mabadımdan uydurmuyorum

6'lı Masa'da yaşanan anlaşmazlığa dikkat çeken Nevşin Mengü, kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi. Mengü, "Anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 18:13:00 -
Nevşin'i de sonunda patlattılar: Mabadımdan uydurmuyorum

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mengü, siyasetçilerin kendisine ve meslektaşlarına anlattıkları birçok şeyin olduğunu söyledi.

"Heyecan olsun diye mabadımdan uydurmuyorum"

Daha önceki yayınında 6'lı Masa'da anlaşmazlık olduğunu ifade eden Mengü, "Ben de altılı masada anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum" dedi.

Meslek gereği siyasetçilerle temas halinde olduklarını da sözlerine ekleyen Mengü, yaptıkları değerlendirmeleri siyasilerin aktardıkları üzerinden yorumladıklarını belirtti.

Nevşin Mengü konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim çoğu siyasetçi arkadaş, sızmaması kaydıyla siz bilin de yazmayın diye size aktardıklarımızın yüz katını anlatıyorlar bize. Ben de altılı masada anlaşmazlıklar var derken mabadımdan uydurayım da heyecan olsun diye söylemiyorum. Biz işimiz gereği siyasilerle de siyaset yapıcılarla ve karar alıcılarla temas halindeyiz. Onların bize aktardıkları var bunlar üzerinden değerlendirme yapıyoruz."

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