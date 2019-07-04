Nevşin Mengü’nün zihni bulanık! S-400 yorumu alay konusu oldu

Uzmanlarla S-400 görüşmesini değerlendiren Nevşin Mengü, Türkiye'nin Rusya'ya söz verdiği için bu savunma sistemlerini alacağını ancak kullanmayacağını iddia etti. S-400'ün özelliklerini küçümseyen Mengü'nün bu açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

Türkiye, Rusya'dan hava savunma sistemi S-400'leri almak için sona geldi.

Amerika uzun bir dönem bu alışverişe karşı çıksa da Başkan Donald Trump, S-400'ler için Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacağını açıkladı.

Alman Deutsche Welle’ye çalışan Nevşin Mengü, S-400'leri gündemine aldı.

"Çok verimli bir sistem değil"

"Türkiye'nin S-400 alabilmesi için tüm NATO'yu karşısına almasının akıllı bir iş mi" olduğunu soran Mengü açıklamasının devamında şu ifaleri kullandı: "S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki: 'Aslında bu S-400 sistemi Türkiye'nin aldığı çok da öyle kapsamlı Türkiye'nin sınırlarını kapsamlı koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği sistem değil" diyor.

"Türkiye akıllı bir iş mi yapıyor?"

“Yani Türkiye bütün NATO'yu karşısına alırken sırf bu S-400'leri almak uğruna akıllı bir iş mi yapıyor? Ama meselenin özü, Rusya'ya bu söz verilmiş, paranın da bir kısmı ödenmiş ve Suriye'deki pozisyonunu bozmamak için Rusya'yı da küstürmek istemiyor.”