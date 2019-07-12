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Nevşin Mengü'nün S-400 sessizliği

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almaması için kırk takla atan ve ismini vermediği uzmanların yorumlarını paylaşan Nevşin Mengü, teslimatın başlamasını görmezden gelenlerden oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:38

Türkiye, dünyanın birçok ülkesini karşısına alarak Rusya ile S-400 konusunda anlaştı. Amerika, Avrupa Birliği ve NATO, üst üste uyarılar yayınlasa da Türkiye, kararlı tavrından vazgeçmedi. Rusya'dan gelen uçaklar Ankara'ya indi ve Türkiye, S-400'lerin ilk parçalarını teslim aldı.

Teslimatın başlaması, akıllara S-400'leri karalayan isimleri getirdi. Onlardan biri de Alman Deutsche Welle çalışanı Nevşin Mengü'ydü.

"S-400 akıllı bir iş mi?"

Mengü, "Türkiye'nin S-400 alabilmesi için tüm NATO'yu karşısına alması akıllı bir iş mi? S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki; 'Aslında Türkiye'nin aldığı bu S-400 sistemi, öyle çok da kapsamlı, Türkiye'nin sınırlarını koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği sistem değil" ifadelerini kullanıyordu.

Mengü'nün bu yorumları yaptığı sırada saçlarının ıslak gözükmesi, sosyal medyada "duş sonrası analiz" yorumlarını beraberinde getirmişti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:38
  1. Ankara
  2. Rusya
  3. Türkiye
  4. Nevşin Mengü

YORUM YAZ

  • Çoklu orgazm yetmezliği :) Çoklu orgazm yetmezliği :) 6 dk önce
    Olsun sürekli morarsada kadın çok güzel..
  • Ebu Abdullah bin VelidEbu Abdullah bin Velid9 dk önce
    Uzmanların dediğine göre Nevşin Mengü amerikan ajanıdır.Uzmanların ismini vermek istemem rahatsız olabilirler
  • Leyla Leyla 27 dk önce
    Şimdi kendini bilmezlerin dilleri kı..........larına kaçtı. Şimdi ilk iş sürüye sınırlarınıgüvenli yapıp sığınmacıların yurtlarına dönmeleri ilk arzumuz .ondan sonra mutahitlerimize iş kapısı,buna bağlı inşaat la birlikte ev eşyaları sanayimiz ekmek kapıları açılması. Velhasıl ekonomi nin daha da iyileşmesi bu sefer Türkiyenin kalkınması inşallah çok iyi olacak.
  • İbrtkİbrtk35 dk önce
    Çok komik
  • kayıkayı37 dk önce
    s 400 muadili hangi savunma sistemleri varmış onuda yazaydın ey ahmak..abd liler bile kabul ediyoda bu sistemlerin daha iyi olduğunu
  • Alkan Alkan 38 dk önce
    .. MENGÜ S 400 LER GELDIMI GELDI SIMDI BAKALIM NE YALANLAR PALAVRALAR ATACAKSIN PISLIK TÜRKIYE DÜSMANLARI H.INLERI SIZI ..
  • SelâmiSelâmi41 dk önce
    ÜSTÜNE OTURDU GALİBA, RAHATLAMIŞTIR DA SESİ ONDAN ÇIKMIYORDUR.

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