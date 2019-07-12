Nevşin Mengü'nün S-400 sessizliği

Türkiye, dünyanın birçok ülkesini karşısına alarak Rusya ile S-400 konusunda anlaştı. Amerika, Avrupa Birliği ve NATO, üst üste uyarılar yayınlasa da Türkiye, kararlı tavrından vazgeçmedi. Rusya'dan gelen uçaklar Ankara'ya indi ve Türkiye, S-400'lerin ilk parçalarını teslim aldı.

Teslimatın başlaması, akıllara S-400'leri karalayan isimleri getirdi. Onlardan biri de Alman Deutsche Welle çalışanı Nevşin Mengü'ydü.

"S-400 akıllı bir iş mi?"

Mengü, "Türkiye'nin S-400 alabilmesi için tüm NATO'yu karşısına alması akıllı bir iş mi? S-400 savunma sistemiyle ilgili tüm konuştuğum uzmanlar diyorlar ki; 'Aslında Türkiye'nin aldığı bu S-400 sistemi, öyle çok da kapsamlı, Türkiye'nin sınırlarını koruyacak bir sistem değil. Aksine bu çok sınırlı bir yeri koruyabilir. Dolayısıyla Türkiye'nin çok verimli kullanabileceği sistem değil" ifadelerini kullanıyordu.

Mengü'nün bu yorumları yaptığı sırada saçlarının ıslak gözükmesi, sosyal medyada "duş sonrası analiz" yorumlarını beraberinde getirmişti.