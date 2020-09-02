Nevşin Mengü'nün ardından Özlem Akarsu da Olay TV'de

31 Mart Yerel Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Yenileme Seçimi sürecinde büyük vaatlerle halkın gözünü boyayan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine kendisini 2023 adayı yapabilmek için türlü taklalar atıyor.

Ankara’dan aylığı 7 bin TL’lik ofis tutan CHP’li İmamoğlu, kendi medyasını kurmak için de harekete geçti. Kendisine yakın isimlere Olay TV’yi satın aldıran ve propaganda kanalı olarak kullanacak olan İmamoğlu, tanınan muhalifleri de kanala dolduruyor.

CNN Türk’ten kovulduktan sonra dikiş tutturamayan Nevşin Mengü’yü Olay TV’ye alan İmamoğlu, şimdi de Ankara Temsilcisini belirledi.

Gazeteci Özlem Akarsu, Olay TV Ankara Temsilcisi olarak atandı.