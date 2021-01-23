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Medya Nevşin Mengü'den Serdar Ortaç'ın borcu üzerinden algı operasyonu!
Medya

Nevşin Mengü'den Serdar Ortaç'ın borcu üzerinden algı operasyonu!

Serdar Ortaç'ın banka tarafından ertelenen borçlarını devlet tarafından 'hibe' edilmiş gibi yansıtan Nevşin Mengü, olayı manipüle etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 19:21:00 -
Nevşin Mengü'den Serdar Ortaç'ın borcu üzerinden algı operasyonu!

Serdar Ortaç’ın bankaya olan borcunun ertelenmesi ile ilgili manipülasyon yaparak devlet tarafından ‘kayırıldığı’ safsatasını ortaya atan Odatv’nin yalanını Nevşin Mengü devam ettirdi.

Serdar Ortaç'ın 'borcum ertelendi' açıklaması

Serdar Ortaç bir gazeteye verdiği röportajda kredi borcunu ödeyemediğini ve devlet bankasına olan borcunun 8 ay ertelendiğini açıkladı.

Ortaç’ı, Erdoğan’ı öven sözleri ve hükümete karşı sayıp sövmemesinden dolayı hedefine alan solak medya ve avaneleri bankalar tarafından vatandaşa uygulanan ‘olağan’ erteleme üzerinden operasyon çekmeye çalıştı.

Nevşin Mengü devleti hedef aldı

‘Kaos’tan beslenen ve yaptığı açıklamalarla Türkiye’yi ‘yaşanılmayacak bir ülke’ olarak lanse etmeye çalışan Nevşin Mengü, Ortaç’ın ertelenen borçlarının hibe edildiği yalanını uydurdu.

Kumar borçları nedeniyle geçimini zor sağladığı iddia edilen Ortaç’ın borçlarının devlet tarafından kendisine peşkeş çekildiğini iddia eden Nevşin Mengü’nün ‘erteleme’ üzerinden böyle bir şey ortaya atması okuduğunu da anlayamadığını gösterdi.

Serdar Ortaç'ın açıklaması ise şu şekilde:

"Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası “Sen, Serdar Ortaç’sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...” diyerek borcumu sekiz ay erteledi." 

 

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