  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti’de tükürdüğünü yalayan Meral Akşener’e 'karşı bildiri' hazırlığı!

WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti: bilgilendirme kararı dikkat çekti! O gizlilik politikası...

Cumhurbaşkanlığı üyesinden çok konuşulacak F-16 çıkışı: Bu bir hataydı

Meral Akşener noter masasına geri döndü

Baykar Kızılelma'dan sonra bombayı patlattı! Türkiye'yi heyecanlandıran hamle

İYİ Parti icat ettiği yeni yönetim modeli ile 6'lı masaya teklif götürdü!

SGK’dan EYT'lilere uyarı

Bir avuç azınlık Kadıköy'de toplandı! Deprem bölgesinde hizmet veren Diyanet personelini hedef aldılar

CHP'den ittifak mesajı! 'HDP ile el ele tutuşmak istiyoruz'

Depreme yakalanıp besmeleye sığınan Ümit Özdağ: Tarikatsız Türkiye için çalışıyoruz!
Gündem Nevşin Mengü'den bomba "Akşener" iddiası! Böyle duyurdu
Gündem

Nevşin Mengü'den bomba "Akşener" iddiası! Böyle duyurdu

Gazeteci Nevşin Mengü, Meral Akşener'in Altılı Masa'yı devirdiği basın toplantısını düzenlediği gün toplanan Genel İdare Kurulu'nda masada kalınmasını savunan tek üyenin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:03:00 -
Nevşin Mengü'den bomba "Akşener" iddiası! Böyle duyurdu

Gazeteci Nevşin Mengü, Meral Akşener'in Altılı Masa'yı devirdiği basın toplantısını düzenlediği gün toplanan Genel İdare Kurulu'nda masada kalınmasını savunan tek üyenin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem olduğunu yazdı. Mengü, "Bahadır Erdem, toplantıda hem kalınmalı yönünde fikrini beyan etti hem de oyunu bu yönde kullandı" iddiasında bulundu.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23