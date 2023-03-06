Nevşin Mengü'den bomba "Akşener" iddiası! Böyle duyurdu
Gazeteci Nevşin Mengü, Meral Akşener'in Altılı Masa'yı devirdiği basın toplantısını düzenlediği gün toplanan Genel İdare Kurulu'nda masada kalınmasını savunan tek üyenin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem olduğunu yazdı.
Gazeteci Nevşin Mengü, Meral Akşener'in Altılı Masa'yı devirdiği basın toplantısını düzenlediği gün toplanan Genel İdare Kurulu'nda masada kalınmasını savunan tek üyenin Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem olduğunu yazdı. Mengü, "Bahadır Erdem, toplantıda hem kalınmalı yönünde fikrini beyan etti hem de oyunu bu yönde kullandı" iddiasında bulundu.
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