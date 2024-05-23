Nevşin Mengü ve Fatih Altaylı'ya Avrupa medyasından kapak!

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterin enkazını AKINCI'nın sadece 1,5 saatte tespit etmesi, Türk SİHA'larını yeniden dünya gündemine oturttu.

İranlı bazı yetkililer helikopter enkazını AKINCI'nın bulduğunu kabullenmek istemezken Türkiye'de bazı çevreler ise teknolojik başarıya burun kıvırdı.

Yoğun sis ve saatte 160 km hızla esen rüzgara rağmen vadinin derinliklerinde uçarak net görüntüler elde eden ve kayıtları TÜRKSAT aracılığıyla Ankara'ya ulaştıran AKINCI'nın başarısı hakkında gazeteci Fatih Altaylı "Termal kamerası olan başka İHA'lar da bulabilirdi. Fazla kasılmaya gerek yok" dedi.

Bir başka gazeteci Nevşin Mengü ise "AKINCI'nın yazılımı ve kamerası Kanada yapımı" iddiasını seslendirdi.

Bu söylemler yüzbinlerce vatandaşın tepkisini çekerken Türkiye'nin uçan robot teknolojisinde ulaştığı seviye Avrupa basınında övülüyor.

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İsviçre'de Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, Fatih Altaylı ile Nevşin Mengü'yü üzecek bir habere imza atarak Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda 'dünya lideri' olduğunu yazdı.

İRAN İLE TEKNOLOJİ FARKI ÇOK AÇIK

Baykar'a ait AKINCI'nın 12 kilometreye kadar irtifada uçabildiği ve olumsuz hava koşullarında dahi 24 saate kadar havada kalabildiği kaydedilen haberde, kazanın yaşandığı gece dağlık bölgedeki olay yerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgar olduğu hatırlatıldı.

Tüm olumsuz şartlar rağmen AKINCI'nın bölgeden görüntü servis etmeyi başardığını ve bu kayıtları canlı olarak yayınlayan Anadolu Ajansı'nı 8 milyon kişinin takip ettiğini hatırlatan İsviçre gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Mümkün olduğunca kendine yeterli bir yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bağımsız bir bölgesel güç olması yönündeki uzun vadeli hedefinin merkezi bir unsurudur. Özellikle Baykar tarafından üretilen İHA'lar bunda önemli bir rol oynuyor.

Türk uçakları artık uluslararası pazarda da talep görüyor. Baykar tek başına ürünlerini 30'dan fazla ülkede satıyor. Tıpkı Azerbaycan ve Ukrayna'daki savaş görevlerinde olduğu gibi İran'daki arama operasyonu da Türk üreticisinin itibarına katkıda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin takip cihazı olmayan eski model bir helikopterle kaza geçirdiği ve ancak Türk yüksek teknolojisi sayesinde bulunabildiği komşu ülkeye karşı teknolojik avantaj çok açık.

İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri. Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi." (Kaynak: TRHaber)