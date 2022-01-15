Nevşin Mengü Millet İttifakı'na böyle seslendi: Siz dalga mı geçiyorsunuz?

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Nevşin Mengü, FOX TV canlı yayınında 'Millet İttifakı'nın içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne serdi. İttfaka yönelik eleştirilerde bulunan Mengü, "Siz dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

FOX TV'de Doğan Şentürk moderatörlüğünde yayınlanan ‘Orta Sayfa’ programında Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Millet İttifakı'nı eleştirdi

Nevşin Mengü, 2023 seçimlerine az bir zaman kala henüz cumhurbaşkanı adayları dahi belli olmayan Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu.

"Eğri oturup doğru konuşmak gerekirse Millet İttifakı'nın içinde işler hiç de öyle süt liman değil." diyen Mengü, "Bir de 'Biz prensiplerde anlaşalım da aday bir detay' diyorlar ya... Aday bir detay falan değil kardeşim. Bu sistemle gidilecek seçime. Siz dalga mı geçiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'Ne yapacakları belli değil'

Mengü, Millet ittifakının aday açıklayamamasını şu ifadelerle eleştirdi:

Sen daha bir isim bulamıyorsun. Önce bir ismi, lideri bulacaksın. Diceksin ki 'Ahmet bizim adayımız. Bunun yardımcısı da Mehmet, Ayşe... Bizim programımız bu. Ortada hiçbir şey yok. Esrarengiz bir şekilde, 'Metin üzerine çalışıyoruz' diyorlar ama ortada belli bir şey yok. Ne yapacakları belli değil. Erken seçim Millet İttifakı'nın şu halinde olmasın daha iyi.