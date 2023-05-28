Nevşin Mengü hezimeti kabullendi! 'Adam kazandı'
CHP'ye yakın Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanlığı seçimi sandık sonuçlarında açık ara önde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetini ilk kabullenen isimlerden oldu. Twitter hesabından mesaj paylaşan Mengü, "Adam kazandı" dedi.
Türkiye 28 Mayıs'ta sandık başına giderek, tercihini yaptı.
Sandıklardan gelen son sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi açık ara önde götürürken, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Nevşin Mengü hezimeti kabul etti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Mengü, "Adam kazandı. Muhalefet için muhasebe zamanı başlıyor." dedi.