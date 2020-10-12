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Aktüel Nevşehir'den Hatay'a fidan gönderildi
Aktüel

Nevşehir'den Hatay'a fidan gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:01:15 -
Nevşehir'den Hatay'a fidan gönderildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından Hatay'a çeşitli türlerde 1500 fidan desteğinde bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay'da çıkan yangınların ardından sosyal medya hesabından fidan kampanyası başlatan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hatay'a bir tır fidan gönderdi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki çeşitli türlerden 1500 fidanın yüklendiği tır, bölgeye uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, Hatay'da çıkan yangınların ardından hem hükümetin hem ilgili bakanlıkların ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin gerekli hassasiyeti göstererek yaraları saracağını ancak kendilerinin de bu çalışmalara destek vermek istediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin farklı noktalarında ciddi sabotajlar, yangınlar var. Hatay ile birlikte bizim de ciğerimiz yanıyor. Bu ateş, bu alçak saldırıyı yapanları yakacak haberleri yok. Yakılan ağaçlarımızın yerine daha fazlasını dikeriz, kuruyan ve yok olan akciğerlerimizi yeniden tamir ederiz ama bunları yapanlar cehennemde yanacaklar."

Acı olayın ardından Hataylıların yanlarında olduklarını göstermek amacıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Arı, ülkenin neresinde bir sorun olsa Nevşehir halkının vakit kaybetmeden yardıma koşmaya hazır olduğunu vurguladı.

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