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Aktüel Nevşehir'den Hatay'a bir tır fidan desteği
Aktüel

Nevşehir'den Hatay'a bir tır fidan desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:24:38 -
Nevşehir'den Hatay'a bir tır fidan desteği

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hatay'a bir tır fidan göndereceklerini bildirdi.

Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Elbette devletimizin kurumları gerekeni yapacaktır ama biz de bir iyilik mayası çalalım istedik. Bu hafta itibarıyla ilk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay'ımıza gönderiyoruz. Evet abiler, var mı artıran?"

Arı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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