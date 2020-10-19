Nevşehir'de vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindeki görevliler, kentin çeşitli noktalarındaki esnaf ve vatandaşlara, Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Esnaflar, kendilerine verilen bayrakları iş yerlerine astı.

Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulamak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Azerbaycan'a her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Arı, "Ermeniler, Azerbaycanlı sivil kardeşlerimizin üzerine bomba yağdırıyorlar. Biz iki devlet bir milletiz. Hadisenin meydana geldiği ilk andan itibaren ülkemiz maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Biz de şehrimizde Azerbaycan ile aramızdaki birlik ve beraberliği göstermek amacıyla bayraklarımızı dağıtıyoruz. Ermenistan'ın saldırılarından şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Arı, kentteki bir köprüye "Karabağ" adını vermek ve "Kardeşlik Anıtı" yapma konusunda da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte, beşer bin adet Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtıldığı öğrenildi.

