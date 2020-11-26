Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, O.B. (37), E.T. (29) ve U.E. (28) gözaltına alındı, evlerde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Avanos Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.