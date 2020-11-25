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Aktüel Nevşehir'de ücretsiz hizmet sunacak Aile Danışma Merkezi açıldı
Aktüel

Nevşehir'de ücretsiz hizmet sunacak Aile Danışma Merkezi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:11:15 -
Nevşehir'de ücretsiz hizmet sunacak Aile Danışma Merkezi açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Aile Danışma Merkezi açıldı.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek, psikolog, avukat ve diyetisyenlerin ücretsiz hizmet sunacağı merkezin açılışı, Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından yapıldı.

Açılışın ardından merkezi gezen Becel ve Arı, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile içindeki sorunların çözülmesi noktasında merkezin yararlı hizmetler sunacağına inandığını belirtti.

Merkezin açılmasından dolayı Arı'ya teşekkür eden Becel, "Toplumdaki tüm şiddet türleri yok oluncaya kadar mücadele etmeyi hedef olarak görüyoruz. Kadınlar başta olmak üzere çocuklar, erkekler ve çevreye karşı şiddete karşıyız. Toplumun temel birimi ailedir. Aile içindeki bireylerin güçlendirildiği, güçlü toplumdan yanayız. Şiddetle mücadele ederken bunun sebeplerini ortaya çıkartacak çalışmaları yapmak da son derece önemli." diye konuştu.

Başkan Arı da merkezin hafta içi mesai saatlerinde hizmet sunacağını, faydalanmak isteyenlerin telefonla randevu alabileceğini kaydetti.

Proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıldığını aktaran Arı, "Şiddet, bir güç gösterisi değildir, aslında güçsüzlüğün eseridir. Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayağı altındadır' diyor. Böyle bir dinin mensupları olarak kadına karşı şiddete asla tolerans gösteremeyiz. Burayı ileriki süreçte daha da geliştirerek diğer şehirlere örnek olacak şekilde hizmete devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Aile Danışma Merkezi önünde gökyüzüne turuncu balon bıraktı.

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