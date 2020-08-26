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Aktüel Nevşehir'de tüfeği avda kazara ateş alan çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Nevşehir'de tüfeği avda kazara ateş alan çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 20:35:05 -
Nevşehir'de tüfeği avda kazara ateş alan çocuk hayatını kaybetti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde avda tüfeği kazara ateş alan 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla ava giden E.K, kazara tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince bölgeye yakın olan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılan E.K, ardından kent merkezine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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