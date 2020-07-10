Nevşehir'de tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Mustafa Çöl (85) idaresindeki 50 NF 521 plakalı traktör, Gülşehir Çevre Yolu Hacıbektaş Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 50 EN 022 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün altında kalan sürücü Çöl, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, traktörün vinç yardımıyla kaldırılmasından sonra yeniden ulaşıma açıldı.