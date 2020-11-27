  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nevşehir'de tarihi eser niteliğindeki çanı internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı
Aktüel

Nevşehir'de tarihi eser niteliğindeki çanı internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:36:00 -
Nevşehir'de tarihi eser niteliğindeki çanı internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de tarihi eser niteliğindeki çanı internetten satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser niteliğindeki çanın, internette sosyal medya üzerinden 5 bin liraya satışa sunulduğunu tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Avanos Sulh Ceza Hakimliğinin kararı üzerine şüpheli N.İ'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen çan, Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Etnografik eser kategorisindeki çanın yaklaşık 100 yıllık olabileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

Son dakika Merkez Bankası kararı... Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı.
Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı
Gündem

Destici'den iş yeri kapanan esnaflarla ilgili hükümete çağrı

BBP Lideri Mustafa Destici, "Kovid-19'la mücadele kapsamında işini kaybeden veya iş yeri kapanan esnaflarımızla ilgili çare üretilmesi zarur..
Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı

Mısır savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay