Nevşehir'de PKK/PYD'li terörist gizlendiği evde yakalandı
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de silahlı terör örgütü PKK/PYD üyesi terörist gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yakalama kararı bulunan A.K'nin (26), 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikametgahta gizlendiğini tespit etti.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütünün dağ kadrosunda silahlı eylemlere katıldığı belirtilen A.K, "silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.